Mario Biondi padre per la nona volta, è arrivata Matilda (Di giovedì 7 maggio 2020) Mario Biondi, il noto cantante siciliano, è diventato papà per la nona volta. Ebbene sì, sono ben 9 i figli dell’uomo che sta vivendo, in queste ore, una delle esperienze più belle della vita. Non importa, infatti, che l’abbia già vissuta 8 volte dal momento che ogni volta è speciale e differente rispetto alle altre. L’annuncio è arrivato direttamente in queste ultime ore durante una diretta radio su radio Due a cui ha partecipato. Insieme a Luca Barbarossa, Andrea Perroni e Neri Marcorè, infatti, ha dato ufficialmente la notizia della nascita della sua bambina che si chiama Matilda. Una notizia che i fans del cantante aspettavano con ansia e che hanno portato, è certo, una ventata di gioia e felicità tra tutti gli ascoltatori. Mario Biondi, che famiglia numerosa Mario Biondi ama le famiglie ... Leggi su kontrokultura Mario Biondi in attesa del nono figlio : l’annuncio in diretta

