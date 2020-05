La ‘spesa sospesa’ diventa digitale

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 7 maggio 2020) Roma, 7 mag. – (Adnkronos) – Dalla tradizione del ‘caffè sospeso’ napoletano, alla spesa sospesa che ormai conosce tutta Italia. E che adesso, grazie a , progetto innovativo che digitalizza il flusso di donazioni coinvolgendo cittadini, Comuni, enti no-profit del territorio e imprese alimentari. Durante il lockdown il 59% delle aziende alimentari ha subito un calo della produzione con punte fino al 30% e circa il 60% delle imprese del settore stima una diminuzione del fatturato che potrebbe superare il 20%. Sono oltre 40.000 le famiglie a rischio indigenza, il 105% in più rispetto a pochi mesi fa. Per questo, SpesaSospesa.org nasce non come una semplice campagna di raccolta fondi per donare cibo a chi non ne ha, ma come progetto di solidarietà circolare per condividere energie e risorse con chi ne ha più bisogno. ...