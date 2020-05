«La satira è libertà | ci aiuta a ridere e a confrontarci» | la risposta di Giovanna

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 7 maggio 2020) Una pace non è stata stretta perché non c’è mai stato vero e proprio litigio. A meno di una settimana dal controverso servizio lanciato da Striscia la Notizia la sera del 28 aprile, Giovanna Botteri rompe il silenzio e invia un video-messaggio rivolto non solo al programma satirico di Antonio Ricci, ma alla conduttrice Michelle Hunziker, accusata da molti di aver fomentato il body shaming nei confronti dell’inviata della Rai a Pechino. «Cara Michelle, io non sono sui social, né su Facebook, né su Instagram, poi qui in Cina è molto difficile collegarsi, così c’è voluto del tempo prima che vedessi il tuo video e ti rispondo solo adesso: per fortuna non dobbiamo fare la pace, perché non abbiamo mai fatto baruffa, non abbiamo mai litigato, neanche con Striscia la notizia e Gerry Scotti» specifica Botteri nel video. https://twitter.com/Striscia/status/1258125827675480066