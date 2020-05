La drammatica profezia di Salvini | Conte metta subito i soldi | altrimenti

Ultime Notizie dalla rete : drammatica profezia

Il Tempo

La risposta, drammatica, è stata "perché c’è il no della Cgil". Mi sembra che nella Costituzione ci sia un articolo nuovo che dice che siamo una Repubblica fondata sul lavoro e sul consenso, o sul ...È un coronavirus, come Covid-19. Non lo hanno incubato e diffuso i pipistrelli, come in Cina, ma «gli uccelli» («probabilmente» da «un focolaio originario in Manciuria o in Siberia»). Non infetta i pr ...