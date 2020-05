Incontro Figc-Cts sui protocolli: il nodo restano tamponi e nuovi positivi (Di giovedì 7 maggio 2020) Il comitato tecnico-scientifico ha registrato le risposte della Figc, e ora relazionerà il governo. La riunione sui protocolli per l’eventuale ripresa del calcio in Italia è durata circa un’ora e mezza, ora la palla passa alla politica: al ministro della salute Roberto Speranza che poi si confronterà con il premier Giuseppe Conte e con il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora. Sul tavolo della discussione solo i protocolli per la fase degli allenamenti. La fase successiva, quella della ripresa delle competizioni, è ancora lontana. Per ora – scrive l’Ansa – si è parlato soprattutto di tamponi e dell’evenienza di ulteriori positività tra i giocatori e la loro gestione. L’idea è quella di seguire l’esempio tedesco, che ha aperto – letteralmente i giochi – sul fronte della ... Leggi su ilnapolista Ripresa Serie A - incontro Figc-Comitato LIVE : terminato il vertice

