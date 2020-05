In Sicilia 80 guariti in 24 ore e soli 7 nuovi positivi (Di giovedì 7 maggio 2020) In Sicilia 80 guariti in sole 24 ore e sempre meno ricoveri. Sono ancora buoni i dati dell’isola che si avvia verso l’uscita dall’emergenza sanitaria del Coronavirus. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 16 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 95.695 (+2.696 rispetto a ieri), su 85.674 persone: di queste sono risultate positive 3.288 (+7), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.127 (-74), 910 sono guarite (+80) e 251 decedute (+1). Degli attuali 2.127 positivi, 370 pazienti (-14) sono ricoverati – di cui 21 in terapia intensiva (-4) – mentre 1.757 (-60) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento regionale ... Leggi su direttasicilia **Coronavirus : in Sicilia 2.201 positivi - meno ricoveri e più guariti**

