I migliori allenatori del futuro non saranno necessariamente ex calciatori: l’analisi (Di venerdì 8 maggio 2020) I migliori allenatori del futuro non saranno necessariamente ex calciatori. Nel corso degli anni sono state rese note alcune celebri frasi sulle reali capacità di un allenatore senza esperienze di alto livello. Simon Kuper del Financial Times ha fatto una telefonata a Mo Bobat, il “performance director” della federazione inglese e gallese di cricket ha spiegato come stanno cambiando le logiche di scelta di un allenatore nello sport. La ragione è stata messa in risalto da Mark Forde, ex dirigente del Chelsea ora a capo di Sportsology. “Il costo di ogni decisione è aumentato”. Cioè: “In sport come il basket un giocatore può guadagnare 200 milioni di dollari in cinque anni. Nulla di strano che un proprietario di una squadra si chieda: come scegliere coloro che li scelgono?”. Come spiega Bobat, “non è ... Leggi su calcioweb.eu La classifica dei 100 migliori allenatori della storia - ecco la Top 10 [FOTO]

Villas-Boas : "Mourinho? È ancora uno dei migliori allenatori al mondo" (Di venerdì 8 maggio 2020) Idelnonex. Nel corso degli anni sono state rese note alcune celebri frasi sulle reali capacità di un allenatore senza esperienze di alto livello. Simon Kuper del Financial Times ha fatto una telefonata a Mo Bobat, il “performance director” della federazione inglese e gallese di cricket ha spiegato come stanno cambiando le logiche di scelta di un allenatore nello sport. La ragione è stata messa in risalto da Mark Forde, ex dirigente del Chelsea ora a capo di Sportsology. “Il costo di ogni decisione è aumentato”. Cioè: “In sport come il basket un giocatore può guadagnare 200 milioni di dollari in cinque anni. Nulla di strano che un proprietario di una squadra si chieda: come scegliere coloro che li scelgono?”. Come spiega Bobat, “non è ...

CalcioWeb : I migliori allenatori del futuro non saranno necessariamente ex calciatori: l'analisi - - paolodelbene01 : RT @SportLUISS: ??La #NBA sbarca al #LuissSportLiveTalk rappresentata da uno dei suoi migliori allenatori: l'ospite di oggi sarà Mike D'Anto… - SportLUISS : ??La #NBA sbarca al #LuissSportLiveTalk rappresentata da uno dei suoi migliori allenatori: l'ospite di oggi sarà Mik… - EmilianoNaiar8 : RT @TheShotIT: Secondo episodio di Coach Clinic: capiamo meglio gli schemi e gli X and O del basket moderno, direttamente dai migliori alle… - Topeab : RT @TheShotIT: Secondo episodio di Coach Clinic: capiamo meglio gli schemi e gli X and O del basket moderno, direttamente dai migliori alle… -

Ultime Notizie dalla rete : migliori allenatori Migliori allenatori: la Top 100 di FourFourTwo Sky Sport Roma, Balzaretti e il ricordo di De Rossi: "Con Totti il legame era profondissimo"

Roma, 7 maggio 2020- "Se penso a Daniele De Rossi, la prima immagine che mi viene in mente è un ragazzino con il caschetto biondo al torneo 4 Nazioni in Olanda, con l’Italia U20. Forse la prima immagi ...

Il calciatore perfetto? Ha il destro e il colpo di testa di Cristiano Ronaldo e il sinistro e il dribbling di Leo Messi

Uno dei quesiti calcistici più dibattuti (e irrisolti) dell’ultimo decennio è sicuramente quello su chi sia il più forte fra Cristiano Ronaldo e Leo Messi, con i fan dell’uno e dell’altro, come pure e ...

Roma, 7 maggio 2020- "Se penso a Daniele De Rossi, la prima immagine che mi viene in mente è un ragazzino con il caschetto biondo al torneo 4 Nazioni in Olanda, con l’Italia U20. Forse la prima immagi ...Uno dei quesiti calcistici più dibattuti (e irrisolti) dell’ultimo decennio è sicuramente quello su chi sia il più forte fra Cristiano Ronaldo e Leo Messi, con i fan dell’uno e dell’altro, come pure e ...