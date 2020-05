SkyTG24 : Coronavirus: governo valuta riaperture negozi, bar, ristoranti, parrucchieri dal 18 maggio - virginiaraggi : Bene ordinanza Mise in arrivo per riapertura negozi bici, monopattini e segway. Ne avevamo discusso insieme in cab… - Agenzia_Ansa : Al via la #Fase2 le città riaprono il 4 maggio. Ecco cosa cambia: nuovi orari per i #trasporti e i #negozi. Contrib… - Livia_DiGioia : RT @Corriere: Fase 2, «negozi aperti da lunedì». Ma Roma frena le Regioni - nieddupierpaolo : RT @Corriere: Fase 2, «negozi aperti da lunedì». Ma Roma frena le Regioni -

Fase negozi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fase negozi