Fase 2 a Roma: ecco i nuovi orari dei negozi e dei supermercati (Di giovedì 7 maggio 2020) Gli orari dei supermercati e dei negozi nella Fase 2 è una delle cose che più interessa ai cittadini per poter tornare a una vita normale. Il piano per Roma è pronto e rivoluzionerà gli orari di apertura e chiusura dei negozi dal 18 maggio fino al 21 giugno. E cambierà di nuovo l’orario della spesa. I supermercati della Capitale, così come tutte le attività commerciali, la domenica dovranno chiudere tassativamente entro le 15. Il Comune ha deciso di ri-accorciare l’apertura festiva, riducendola a mezza giornata, dalle 8.30 alle 15. L’ordinanza della sindaca Virginia Raggi, redatta dall’assessorato al Commercio, è pronta. orari supermercati e negozi: le tre fasce Le aperture saranno scaglionate in base al tipo di merce venduta. Gli alimentari, i fornai, i pasticceri e i supermercati, dal lunedì al ... Leggi su tpi Fase Due a Roma - file a bar e pizzerie - ma molti negozi non riaprono

Come riconquistare la fiducia degli italiani che hanno paura e temono per il loro futuro? Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista all’agenzia Agi, parla del tema della ripartenza ...

Non solo migranti al tavolo tra Conte e la delegazione di Italia Viva. Nel mirino dei renziani ci sono la revisione del decreto dignità e le norme sblocca-cantieri ROMA. La «Fase 2» del governo rischi ...

