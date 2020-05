Enzo Trono Over, età e lavoro del cavaliere di Uomini e Donne (Di giovedì 7 maggio 2020) Frequentazioni, conoscenze, amori e rotture. Uomini e Donne è tutto questo, e non smette mai di sorprendere. Mai dare nulla per scontato: lo insegna anche l’esito della relazione tra Enzo Capo e Pamela Barretta, che dopo essere usciti insieme dal programma all’inizio ella stagione 2019/20 sono tornati dopo la rottura. I due sembravano felici e innamorati, la distanza dovuta dall’emergenza coronavirus deve avere però cambiato tutto. Attraverso delle risposte su Instagram, infatti, la dama ha fatto intendere la fine della relazione con Enzo, anche con parole dure. Dal canto suo il cavaliere ha risposto così alla sua ex fiamma: “Non voglio parlare qui di queste cose, posso solo dire che mi ha deluso”, ha scritto Enzo. Scopriamo meglio chi è il cavaliere di Uomini e Donne. Ezio, cognome e biografia Enzo Capo è nato Nola nel ... Leggi su italiasera Pamela Trono Over - chi è la dama di Uomini e Donne : età e vita privata dell’ex di Enzo

