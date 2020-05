Elisabetta Canalis si spoglia e il web impazzisce

(Di giovedì 7 maggio 2020) Lingerie di seta e un fiore tra i capelli. Basta poco aper mandare in tilt i suoi follower. La ex velina posta su Instagram una coppia di scatti ad alto tasso di sensualità, nei quali sfoggia una volta di più il suo fisico statuario. Durante la quarantena, che sta trascorrendo in California, ha sfoderato tutto il suo sex appeal divertendosi a provocare i follower con foto piccanti. A Los Angeles fa salire la temperatura con immagini che lasciano a bocca aperta. Slip e reggiseno color carne bordati di pizzo nero sono tutto quello che indossamentre si fotografa davanti allo specchio. Seduce con lo sguardo malizioso, e le pose plastiche mettono in evidenza un décolleté esplosivo, addominali perfettamente scolpiti e cosce toniche. I fan impazziscono e la riempiono di commenti entusiasti. “Sei bellissima”, ...

Sembra proprio non passare il tempo per Elisabetta Canalis. L’ex velina, di stanza a Los Angeles dai tempi della sua relazione con George Clooney, è felicemente sposata con Brian Perri e ha avuto una ...Elisabetta Canalis, ex velina, ha pubblicato un paio di selfie allo specchio da far girar la testa. Da sempre stupenda, la Canalis mostra il suo fisico mozzafiato in un completino intimo con una foto ...