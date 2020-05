Decreto maggio approvato a pezzi? Aiuti imprese slittano | le misure quasi pronte

Capezzone : +++Agenzia Quasivero+++ Per risolvere lo sgradevole problema del “decreto aprile” che non arriva, il governo, senti… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Guida per orientarvi alle liti sul decreto “aprile” (e oggi è 6 maggio): -caos reddito d… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Lo chiamavano decreto “aprile” ma siamo al 7 maggio. #Conte dà buca a Confindustria. Bui… - mauriziofabi99 : RT @Capezzone: +++Agenzia Quasivero+++ Per risolvere lo sgradevole problema del “decreto aprile” che non arriva, il governo, sentito il com… - MastroRadu : RT @Capezzone: +++Agenzia Quasivero+++ Per risolvere lo sgradevole problema del “decreto aprile” che non arriva, il governo, sentito il com… -

Decreto maggio Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Decreto maggio