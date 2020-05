Chorus | Rise as One annunciato per PS5 | Xbox Series X | PS4 | Xbox One | PC e Stadia

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 7 maggio 2020) L'editore Deep Silver e lo sviluppatore Fishlabs hannoas One per PlayStation 5,X, PlayStation 4,One e PC. Lancerà nel 2021.Nel gioco assumerete il controllo di Nara, una volta la guerriera più letale, ora la più ricercata fuggitiva, in una missione per distruggere il culto oscuro che l'ha creata. Sbloccate armi devastanti e abilità strabilianti in una vera evoluzione dello sparatutto spaziale. Insieme a Forsaken, il suo senziente caccia stellare, esplorate antichi templi e intraprendete esilaranti combattimenti a gravità zero.Di seguito potete dare uno sguardo al trailer.