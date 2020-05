Calciomercato Lazio, bloccato Luis Suarez del Watford (Di giovedì 7 maggio 2020) Calciomercato Lazio, bloccato Luis Suarez del Watford: l’attaccante colombiano è in prestito al Real Saragozza La Lazio si sta già muovendo per la prossima stagione e come si apprende sulle pagine del Corriere dello Sport in edicola oggi avrebbe già bloccato l’attaccante del Watford Luis Suarez. Il colombiano – si legge – è in prestito al Saragozza in Spagna e costa tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Bisognerà trovare l’accordo con la famiglia Pozzo, ma a quanto pare non sembrano esserci problemi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Calciomercato Napoli - il sogno di Ciro Immobile si spegne : il bomber sta per rinnovare con la Lazio

Calciomercato - i nomi per l’attacco di Inter e Lazio. Vagnati porta due pupilli al Torino - si muove l’Udinese

Calciomercato Lazio - si cerca un attaccante : quattro nomi per i biancocelesti (Di giovedì 7 maggio 2020)del: l’attaccante colombiano è in prestito al Real Saragozza Lasi sta già muovendo per la prossima stagione e come si apprende sulle pagine del Corriere dello Sport in edicola oggi avrebbe giàl’attaccante del. Il colombiano – si legge – è in prestito al Saragozza in Spagna e costa tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Bisognerà trovare l’accordo con la famiglia Pozzo, ma a quanto pare non sembrano esserci problemi. Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Dalla Turchia: si alza la posta per l'obiettivo Lazio, servono 20 milioni: In casa Fenerbahce è fuga dall'attacco.… - FrancescoRoma78 : RT @BombeDiVlad: ?? ?? #Lazio, Igli #Tare pronto ad affondare il colpo per #Suarez ???? ? Il punto della situazione ? #LeBombeDiVlad #LBDV #C… - BombeDiVlad : ?? ?? #Lazio, Igli #Tare pronto ad affondare il colpo per #Suarez ???? ? Il punto della situazione ? #LeBombeDiVlad… - sportli26181512 : Lazio, senti Hagi: 'Mi piacerebbe giocare in Spagna': Il figlio d'arte romeno Ianis Hagi, trequartista ex...… - LazioChannel : #Calciomercato #Lazio #LuisSuarez è il rinforzo scelto per l'attacco #7maggio -