"Astras", app per la riabilitazione a distanza di bambini con Dsa (Di giovedì 7 maggio 2020) Una app che consente ai bambini affetti da Disturbi specifici dell'apprendimento di svolgere attività di riabilitazione a distanza. Si chiama "Astras" ed è stata sviluppata dai ricercatori del Neapolisanit di Ottaviano, l'unico centro campano dotato di un'equipe impegnata nello sviluppo di tecnologie per la riabilitazione.Con l'emergenza Covid-19, i pazienti hanno dovuto sospendere i trattamenti. Ma con la app si può intervenire a casa con la supervisione del Servizio sanitario nazionale o di una struttura convenzionata. Il team di ricerca, coordinato da Angelo Rega (con la collaborazione di Raffaele Nappo, ricercatore in neuroscienze e psicologo e di Michele Iorio, informatico), ha sviluppato uno strumento che consente la valutazione delle funzioni esecutive dei bambini con Dsa e fornisce un intervento cognitivo specifico. In un contesto di gioco.

