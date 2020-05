Amici Speciali, il no di Enrico Nigiotti: ‘Sono stato io a non voler partecipare’ (Di giovedì 7 maggio 2020) Enrico Nigiotti non fa parte del cast di Amici Speciali, la maratona in 4 puntate che il talent show di Maria De Filippi dedica alla dolorosa situazione che l’Italia sta attraversando e che approderà su Canale 5 a maggio, sebbene non ci sia ancora una data ufficiale. Il cantante però era stato annunciato già mesi fa quando il programma si sarebbe dovuto chiamare Amici All Star. A spiegare il perché di questo cambio di rotta è lo stesso artista. Perché Enrico Nigiotti non sarà ad Amici Speciali Sui social Enrico Nigiotti scrive: “Ho letto notizie e supposizioni riguardo la mia assenza ad Amici Speciali. Ho un bellissimo rapporto con Maria, ma sono stato io a non voler partecipare. Ho perso una persona molto importante poche settimane fa e non me la sento di andare in tv, non ho la testa adesso. Tutto qua. Baci”. Amici ... Leggi su tvzap.kataweb Amici Speciali - il dramma : "Un grave lutto" - passo indietro di Nigiotti. "Non me la sento"

