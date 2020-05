Allergie stagionali: l’idratazione è fondamentale (Di giovedì 7 maggio 2020) Per combattere le Allergie stagionali è fondamentale una corretta idratazione: bere poco, infatti, favorisce la produzione di istamina che fa insorgere reazioni allergiche Nove milioni di italiani. È questo, secondo Federasma, il numero di persone che soffrono di Allergie stagionali e non. Il 16,9% accusa rinite allergica, mentre il 6% dei giovani (dai 14 anni in… L'articolo Allergie stagionali: l’idratazione è fondamentale Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 7 maggio 2020) Per combattere leuna corretta idratazione: bere poco, infatti, favorisce la produzione di istamina che fa insorgere reazioni allergiche Nove milioni di italiani. È questo, secondo Federasma, il numero di persone che soffrono die non. Il 16,9% accusa rinite allergica, mentre il 6% dei giovani (dai 14 anni in… L'articolo: l’idratazione èCorriere Nazionale.

