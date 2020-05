The Last of Us Part II si mostra in nuove immagini: Neil Druckmann annuncia l'arrivo di novità a breve (Di mercoledì 6 maggio 2020) Come ormai tutti sanno, Sony ha pubblicato il nuovo trailer dedicato a The Last of Us Part II. Per l'occasione il director del gioco e capo di Naughty Dog, Neil Druckmann, ha speso due parole sul Blog di PlayStation e ha mostrato anche nuove immagini del gioco, annunciando che in questo mese che separa i giocatori dall'uscita del secondo capitolo, lo studio pubblicherà alcune novità."Le ultime settimane sono state piuttosto movimentate" ha dichiarato Druckmann. "Ma ora che lo sviluppo di The Last of Us Part II è ultimato e la data di pubblicazione è stata confermata, non manca molto al lancio. Personalmente, sto vivendo emozioni quasi surreali. Questo progetto non rappresenta solo anni di lavoro e di passione, per tutti noi di Naughty Dog, ma anche la prosecuzione di un viaggio che Ellie, Joel e tutti voi avete cominciato sette anni fa. Non sono mancate le ... Leggi su eurogamer The Last of Us Part II e il nuovo trailer : Sony disabilita like - dislike e commenti su YouTube

