R0 | il punto regione per regione sull’indice di contagiosità

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 6 maggio 2020) L’indice di contagiositàper: l’R0 sul territorio italiano in base ai dati dell’Istituto Superiore di Sanità del 27 aprile. Con l’inizio della fase 2 gli occhi degli esperti sono puntati al famoso R0 (o Rt, come sarebbe più corretto chiamarlo), ossia l’indice di contagiosità. Sarà quello a stabilire se, come, quando riaprire o addirittura se tornare a chiudere. In Lombardia l’indice di contagiosità scende sotto la media nazionale Le buone notizie arrivano dalla Lombardia,messa in ginocchio dal coronavirus. L’R0 è sceso a 0,75, sotto la media nazionale che si stabilizza intorno allo 0,80. Indice del fatto che le misure di contenimento adottate nelle scorse settimane hanno avuto effetto. L’indice di contagiosità Ro (o Rt)perI ...