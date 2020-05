PS5 e Xbox Series X: alcuni titoli EA per l'attuale generazione di console riceveranno un 'upgrade' gratuito su next-gen (Di mercoledì 6 maggio 2020) alcuni titoli EA in arrivo per PS4 e Xbox One saranno "upgradabili" gratuitamente su PS5 e Xbox Series X.Sapevamo già che la funzione Smart Delivery di Xbox Series X consentirà l'upgrade per i titoli Xbox Game Studios alla versioneSeries X senza che i giocatori effettuino un acquisto aggiuntivo. Numerosi publisher third party hanno confermato che i loro giochi imminenti faranno uso di questa nuova funzionalità, tra cui Cyberpunk 2077 di CDPR e Assassin's Creed Valhalla di Ubisoft.La feature Smart Delivery, consente di acquistare un gioco una volta e, indipendentemente dal fatto che lo stiate giocando su Xbox One o Xbox Series X, otterrete la versione giusta di quel determinato gioco su qualunque Xbox. "Ci stiamo impegnando a utilizzare Smart Delivery su tutti i nostri titoli esclusivi Xbox Game Studios, incluso Halo Infinite, assicurandoti di dover acquistare un ... Leggi su eurogamer PS5 e Xbox Series X : Unreal Engine di Epic ora supporta le console next-gen

La potenza di PS5 ed Xbox Series X a confronto con le precedenti console grazie ad una pratica tabella

PS5 e Xbox Series X inizieranno la produzione a giugno e non è previsto alcun ritardo (Di mercoledì 6 maggio 2020)EA in arrivo per PS4 eOne saranno "upgradabili" gratuitamente su PS5 eX.Sapevamo già che la funzione Smart Delivery diX consentirà l'upgrade per iGame Studios alla versioneX senza che i giocatori effettuino un acquisto aggiuntivo. Numerosi publisher third party hanno confermato che i loro giochi imminenti faranno uso di questa nuova funzionalità, tra cui Cyberpunk 2077 di CDPR e Assassin's Creed Valhalla di Ubisoft.La feature Smart Delivery, consente di acquistare un gioco una volta e, indipendentemente dal fatto che lo stiate giocando suOne oX, otterrete la versione giusta di quel determinato gioco su qualunque. "Ci stiamo impegnando a utilizzare Smart Delivery su tutti i nostriesclusiviGame Studios, incluso Halo Infinite, assicurandoti di dover acquistare un ...

HDblog : Electronic Arts, titolo 'EA HD' in sviluppo. Novità per PS5 e Xbox Series X | Rumor - infoitscienza : PS5 e Xbox Series X: l'ultima versione dell'Unreal Engine di Epic ora supporta le console next-gen - Asgard_Hydra : EA, otto nuovi giochi in arrivo: previsti upgrade gratis per versioni PS5 e Xbox Series X - Asgard_Hydra : PS5 e Xbox Series X, Electronic Arts parla di upgrade gratuiti dei giochi - Asgard_Hydra : PS5 e Xbox Series X: un nuovo gioco sarà svelato a breve, ecco data e ora | Game Division -