“Perché si devono considerare malate le persone sane?” Parla il direttore sanitario della

(Di mercoledì 6 maggio 2020) La Lazio è tornata in campo per la ripresapreparazione, il club biancoceleste è stato sempre favorevole al ritorno del campionato. “Isolare le squadre? Fattibilissimo, anche se per alcuni e non per tutti, perché non penso solo alla mia società. E non mi riferisco alla Serie A. Ma è tutta una esagerazione”, sono le dichiarazioni deldel club biancoceleste, Ivo Pulcini, come riporta anche il ‘Corriere dello Sport’: “Se adesso tutta la squadra è assolutamente asettica e si muove in un ambiente asettico, ma di cosa dobbiamore? Perché silesane? Se qualcuno avesse dei problemi?”, si chiede Pulcini. “Continuiamo a fare i controlli, abbiano i test sierologici brevi, magari ogni giorno. Ma se sono negativi che ci dobbiamo inventare? ...