Le Regioni in pressing sul governo: anticipare le aperture (Di mercoledì 6 maggio 2020) I dati sulla diffusione del coronavirus in Italia sono incoraggianti, ora le Regioni spingono. aperture anticipate rispetto al calendario originario. Il governo continua a monitorare giorno per giorno i dati relativi alla diffusione del coronavirus in Italia e non può non riconoscere che le pressioni di molte Regioni a riaprire le serrande dei negozi e allentare le misure restrittive sono giustificate dalle evidenze. fonte foto https://www.facebook.com/GiuseppeConte64/Regioni in pressing sul governo: aperture anticipate Gli ultimi bollettini parlano di una situazione in netto miglioramento in tutte le Regioni. Attenzione. I dati non mostrano ancora quelli che sono gli effetti del 4 maggio. Per poterli vedere bisognerà attendere almeno l’inizio della prossima settimana. Detto ciò, molte Regioni chiedono al governo di bruciare le tappe del calendario ... Leggi su newsmondo Coronavirus fase 2 - pressing delle Regioni ma Conte frena. Nessuna riapertura lunedì

Resta da risolvere il problema legato alla Calabria, con la partita tra la Regione e il governo che si giocherà al Tar. Un gesto che sembrerebbe più simbolico che utile in effetti. Giuseppe Conte ...

Con un punto fermo, però, nonostante la pressione dei governatori: si procederà con la massima cautela e prudenza, con un approccio differenziato a seconda della situazione in cui ogni Regione si trov ...

