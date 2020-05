Juve, un amico di Sarri racconta: "Tifa per la Fiorentina e il suo sogno è allenarla" (Di mercoledì 6 maggio 2020) In attesa di novità sulla possibilità di riprendere il campionato di Serie A, e sul protocollo sanitario necessario in questo senso, Maurizio Sarri e la Juventus stanno accogliendo i vari giocatori di ritorno dall'estero, Cristiano Ronaldo su tutti. ACF Fiorentina v Juventus - Serie A E proprio Sarri è al centro di nuove voci, non tanto indiscrezioni su quello che sarà il futuro del tecnico quanto dichiarazioni sul suo legame con un altro club di Serie A, la Fiorentina. Le simpatie viola del... Leggi su 90min Calciomercato Juventus - l’agente Andrea D’Amico : “potrebbe prendere questi due calciatori…”

Juve - Ilaria D'Amico : "Buffon rinnova? Andrò in pensione prima io. Dopo Rugani - a letto separati"

“Cristiano meravigliò il mondo prima di dire addio al Real per sempre (?)” - l’amico di Ronaldo spaventa la Juve (Di mercoledì 6 maggio 2020) In attesa di novità sulla possibilità di riprendere il campionato di Serie A, e sul protocollo sanitario necessario in questo senso, Maurizioe lantus stanno accogliendo i vari giocatori di ritorno dall'estero, Cristiano Ronaldo su tutti. ACFntus - Serie A E proprio; al centro di nuove voci, non tanto indiscrezioni su quello che sarà il futuro del tecnico quanto dichiarazioni sul suo legame con un altro club di Serie A, la. Le simpatie viola del...

zazoomblog : Juve un amico di Sarri racconta: Tifa per la Fiorentina e il suo sogno è allenarla - #amico #Sarri… - Cardocan1 : @SuperflyVideo Onestamente, qualcuno aveva dubbi che Rizzoli intervenisse in soccorso della Juve? Chiedo per un amico. - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Juve, l'amico di #Sarri svela: 'Tifa #Fiorentina. Mi ha confessato che sogna di allenare la Viola' - filippo898 : RT @cmdotcom: #Juve, l'amico di #Sarri svela: 'Tifa #Fiorentina. Mi ha confessato che sogna di allenare la Viola' - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Juve, l'amico di #Sarri svela: 'Tifa #Fiorentina. Mi ha confessato che sogna di allenare la Viola' -

Ultime Notizie dalla rete : Juve amico Juve, l'amico di Sarri svela: 'Tifa Fiorentina. Mi ha confessato che sogna di allenare la Viola' Calciomercato.com Alessandro Matri si ritira dal calcio «Ho realizzato i miei sogni»

«Dopo aver rescisso il contratto con il Brescia ho deciso di smettere. Non trovo più gli stimoli per giocare». Alessandro Matri lascia il calcio, l'ex attaccante di Juventus e Milan (fra le altre squa ...

Cistana: 'Mi ispiro a Sergio Ramos, ricordo Bonucci. Futuro al Napoli? Ho un amico lì e...'

Andrea Cistana, difensore del Brescia, obiettivo di mercato del Napoli, seguito in passato anche dalla Juventus, parla a Che Fatica la Vita da Bomber, cominciando dalla sua condizione fisica: “Sto ben ...

«Dopo aver rescisso il contratto con il Brescia ho deciso di smettere. Non trovo più gli stimoli per giocare». Alessandro Matri lascia il calcio, l'ex attaccante di Juventus e Milan (fra le altre squa ...Andrea Cistana, difensore del Brescia, obiettivo di mercato del Napoli, seguito in passato anche dalla Juventus, parla a Che Fatica la Vita da Bomber, cominciando dalla sua condizione fisica: “Sto ben ...