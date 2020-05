Fase 3 spiaggia: nel 2020 al mare con termoscanner e ombrelloni distanziati di 10 metri (Di mercoledì 6 maggio 2020) Dopo il lungo lock-down a causa dell’emergenza da Covid-19, l’Italia ha iniziato la famosa Fase 2, ovvero quella di convivenza con il virus. Una sfida che il popolo italiano sembra stia affrontando, almeno per il momento, nel migliore dei modi. La ripresa sarà lenta e graduale e passo dopo passo tornerà quella libertà che tanto manca. Da diversi giorni molti si stanno chiedendo come saranno le future vacanze estive 2020. In poche parole, si potrà andare al mare o in montagna? Se sì, come sarà la famosa Fase 3 in spiaggia? In questi giorni i proprietari dei vari stabilimenti balneari sono al lavoro per trovare le soluzioni migliori per poter affrontare la stagione estiva rispettando tutte le regole di sicurezza dettate dal Governo. Sicuramente sarà un’estate diversa e che nessuno dimenticherà tanto ... Leggi su urbanpost La Fase 2 dell'estate italiana : ecco cosa succederà in spiaggia

Fase 2 - dal 29 maggio tutti in spiaggia ma niente feste e beach volley : ordinanza Marche - 14 regole

Ultime Notizie dalla rete : Fase spiaggia Coronavirus, termoscanner in spiaggia e tra gli ombrelloni almeno 10 metri Corriere della Sera Fase 2, Liguria Popolare: "Governo in ritardo sulle modalità di accesso ai litorali"

GENOVA - “Il movimento civico Liguria Popolare prosegue il suo impegno nell’ascoltare le esigenze delle categorie produttive in questa fase di riaperture programmate – afferma Andrea Costa presidente ...

Fase 2, ricomincia la pesca dilettantistica sportiva: tutte le regole per le licenze

Dal 4 maggio è di nuovo possibile in tutto il territorio della Città Metropolitana di Torino l’attività della pesca sportiva, ovviamente nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di alme ...

