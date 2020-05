‘Ecco come accedere rapidamente al bonus di 600 euro’, occhio alla falsa mail dell’Inps: è una truffa (Di mercoledì 6 maggio 2020) Ancora truffe. Questa volta la Polizia Postale ha riscontrato un tentativo di truffa online tramite una falsa email dell’Inps. ‘Gentile cliente ti viene inviato un rimborso dall’ente istituzionale nazionale previdenza sociale. Il nostro sistema di gestione delle fatture rileva che hai il diritto di ricevere questo pagamento’. Nel testo, poi, si invita a cliccare un link per accedere rapidamente al bonus di 600 euro. E’una truffa. Non bisogna assolutamente andare sul link, ma si deve cestinare la mail. La Polizia Postale ha riscontrato un tentativo di #truffaonline tramite falsa mail dell'Inps. Nel testo si viene… Gepostet von Polizia di Stato am Mittwoch, 6. Mai 2020 ‘Ecco come accedere rapidamente al bonus di 600 euro’, occhio alla falsa mail dell’Inps: è una truffa su Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta ‘Ecco come accedere rapidamente al bonus di 600 euro’ - occhio alla falsa email dell’Inps : è una truffa (Di mercoledì 6 maggio 2020) Ancora truffe. Questa volta la Polizia Postale ha riscontrato un tentativo di truffa online tramite unadell’Inps. ‘Gentile cliente ti viene inviato un rimborso dall’ente istituzionale nazionale previdenza sociale. Il nostro sistema di gestione delle fatture rileva che hai il diritto di ricevere questo pagamento’. Nel testo, poi, si invita a cliccare un link peraldi 600 euro. E’una truffa. Non bisogna assolutamente andare sul link, ma si deve cestinare la. La Polizia Postale ha riscontrato un tentativo di #truffaonline tramitedell'Inps. Nel testo si viene… Gepostet von Polizia di Stato am Mittwoch, 6. Mai 2020 ‘Eccoaldi 600 euro’,dell’Inps: è una truffa su Il ...

