"Cosa penso di Luca Zaia?". La risposta - definitiva - con cui Matteo Salvini mette a tacere gufi e rosiconi (Di mercoledì 6 maggio 2020) È l'uomo del momento, Luca Zaia: in altissimo nei sondaggi, spinto addirittura da influenti ambienti economici, si pensi per esempio al ritrattone che gli ha dedicato il Financial Times, che lo propone come uomo "buono" per la guida dell'Italia nel tentativo di ripresa dopo il dramma del coronavirus. E il fatto che sia l'uomo del momento viene usato da più parti, va da sé, contro Matteo Salvini, e il fatto che il governatore del Veneto abbia smentito in ogni modo l'interesse per la politica a livello nazionale non basta a fermare le voci: ma davvero Zaia "farà le scarpe" a Salvini? Il Doge mette in ombra il Capitano? Un tema che, in modo un poco serpeggiante, è arrivato anche a CartaBianca, la trasmissione di Bianca Berlinguer su Rai 3, nella puntata di martedì 5 maggio, dove l'ospite era proprio Salvini. E chiamato a commentare le vicende che ... Leggi su liberoquotidiano Al Bano su Vittorio Feltri : “Cosa ne penso delle sue dichiarazioni sul Sud? Frase che può uscire dalla bocca di un ubriaco non di un pensatore”

"Dopo settimane di chiusura si poteva pensare a qualche comportamento non proprio in linea con le prescrizioni, cosa che non c'è stata e quindi sono soddisfatta". Lo ha detto il ministro dell'Interno, ...

Il consigliere del Csm ripercorre le tappe di quei giorni del giugno 2018 quando il Guardasigilli gli propose il Dap e poi cambiò idea ROMA - «Domenica sera, quando ho sentito fare il mio nome inseren ...

