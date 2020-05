Conte all'Agi: "Valorizzerò tutte le proposte della maggioranza. Mascherine gratis per le famiglie bisognose" (Di mercoledì 6 maggio 2020) Come 'riacquistare' la fiducia degli italiani che hanno paura e temono per il loro futuro? Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista all'AGI, parla del tema della ripartenza. "Gli italiani - dice il premier - hanno risposto 'presente' alla chiamata per difendere la salute nelle nostre città in questa fase 2. Si aspettano che anche lo Stato risponda 'presente' di fronte alle loro necessita' e di questo mi faccio garante: il governo c'è", assicura il presidente del Consiglio. "Nessuno deve rimanere nel vicolo cielo della paura e della sfiducia", ha spiegato il premier che dice di essere concentrato sul decreto maggio. "Abbiamo completato il tavolo di confronto con le parti sociali per portare in Cdm il decreto con le misure di sostegno economico", aggiunge. "Sono impegnato a valorizzare tutte le forze politiche della maggioranza". E' la ... Leggi su agi **Fase 2 : Bellanova pronta all’addio - Renzi frena e poi arriva schiarita Conte**

**Fase 2 : Bellanova pronta all’addio - Renzi frena e poi arriva schiarita Conte**

Imprenditore di Barra suicida - Conte : “Siamo vicini alla famiglia” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Come 'riacquistare' la fiducia degli italiani che hanno paura e temono per il loro futuro? Il presidente del Consiglio, Giuseppe, in un'intervista all'AGI, parla del temaripartenza. "Gli italiani - dice il premier - hanno risposto 'presente' alla chiamata per difendere la salute nelle nostre città in questa fase 2. Si aspettano che anche lo Stato risponda 'presente' di fronte alle loro necessita' e di questo mi faccio garante: il governo c'è", assicura il presidente del Consiglio. "Nessuno deve rimanere nel vicolo cielopaura esfiducia", ha spiegato il premier che dice di essere concentrato sul decreto maggio. "Abbiamo completato il tavolo di confronto con le parti sociali per portare in Cdm il decreto con le misure di sostegno economico", aggiunge. "Sono impegnato a valorizzarele forze politiche". E' la ...

borghi_claudio : Il mio intervento alla Camera in risposta all'informativa di conte - GianlucaVasto : Per accedere a #cassaintegrazione in deroga le Regioni devono presentare le domande all'Inps. La Lombardia ne ha… - LaStampa : L’accusa dei 5 Stelle: Davide voleva piazzare all’Agenzia del Demanio l’ex capo della gendarmeria vaticana cacciato… - zakuurido : RT @SADC4SM: Ricordiamoci di quando Giuseppe Conte alla cerimonia della campanella se la passò da una mano all'altra con espressione da mal… - 9silenceglaive : RT @SADC4SM: Ricordiamoci di quando Giuseppe Conte alla cerimonia della campanella se la passò da una mano all'altra con espressione da mal… -