Carceri, Di Matteo: «Bonafede cambiò idea sulla mia nomina a capo del Dap dopo lo stop di qualcuno» (Di mercoledì 6 maggio 2020) Nino Di Matteo non ritratta e non cambia versione. dopo le polemiche per le sue dichiarazioni nel corso del programma di La7 Non è l’Arena, di Massimo Giletti, il magistrato antimafia torna a chiarire la questione sulle pagine di Repubblica. Ripercorre di nuovo i fatti e ribadisce: «Bonafede cambiò idea sulla mia nomina a capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) dopo lo stop di qualcuno». Lo scorso 18 giugno fu chiamato dal ministro Alfonso Bonafede che gli propose «dirigere il Dap oppure prendere il posto di capo degli Affari penali», aveva poco tempo per decidere, soltanto 48 ore perché di lì a poco «ci sarebbe stato l’ultimo plenum utile del Csm per presentare la richiesta di fuori ruolo». Il giorno dopo, Di Matteo va al ministero della Giustizia, «Mi sedetti davanti a ... Leggi su open.online Carceri : Di Matteo - ‘ho parlato ora per irrefrenabile bisogno di raccontare i fatti’

