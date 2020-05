Bellanova: “Regolarizzare migranti agricoli o pronta a lasciare” (Di mercoledì 6 maggio 2020) (Teleborsa) – Teresa Bellanova sarebbe pronta a lasciare il governo da ministra dell’Agricoltura se non riuscirà a completare l’iter per la regolarizzazione dei migranti che lavorano nel settore agricolo. “Sono una combattente e sto facendo una battaglia di civiltà. Se assumo un incarico faccio di tutto per portare a compimento obiettivi che ci assumiamo. È evidente che se dovesse prevalere una opposizione strumentale e la mancanza di coraggio la mia permanenza in questo ministero sarebbe inutile“, ha dichiarato la ministra dell’Agricoltura a SkyTg24. Sulla sua proposta si sta infatti aprendo uno scontro nella maggioranza, con il M5S che ha già chiarito di non volerla appoggiarla. “Ho chiesto di fare i conti con la realtà che ci presenta contraddizioni e il governo deve dare risposte”, ha spiegato ... Leggi su quifinanza Lavoro nero - Lamorgese : “Regolarizzare? C’è condivisione di fondo”. Ma Bellanova rilancia : “Se misura non passa - rifletto su dimissioni” (Di mercoledì 6 maggio 2020) (Teleborsa) – Teresasarebbea lasciare il governo da ministra dell’Agricoltura se non riuscirà a completare l’iter per la regolarizzazione deiche lavorano nel settore agricolo. “Sono una combattente e sto facendo una battaglia di civiltà. Se assumo un incarico faccio di tutto per portare a compimento obiettivi che ci assumiamo. È evidente che se dovesse prevalere una opposizione strumentale e la mancanza di coraggio la mia permanenza in questo ministero sarebbe inutile“, ha dichiarato la ministra dell’Agricoltura a SkyTg24. Sulla sua proposta si sta infatti aprendo uno scontro nella maggioranza, con il M5S che ha già chiarito di non volerla appoggiarla. “Ho chiesto di fare i conti con la realtà che ci presenta contraddizioni e il governo deve dare risposte”, ha spiegato ...

