Bellanova: "Lavoratori stranieri vanno regolarizzati" e minaccia le dimissioni (Di mercoledì 6 maggio 2020) Aggiornamento ore 22:30 - Si acuisce lo scontro in seno al governo circa la regolarizzazione dei migranti pretesa dal ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova la quale avrebbe detto di essere disposta a dimettersi per questa battaglia perché non può permettere “che i Lavoratori siano lasciati nelle mani dei caporali”. Il Premier Conte ha tenuto oggi una riunione con la stessa Bellanova e con gli altri ministri Nunzia Catalfo (Lavoro), Luciana Lamorgese (Interno) e Beppe Provenzano (Sud). L’incontro è stato molto teso e fonti del governo hanno lasciato trapelare che non si è trovata ancora alcuna mediazione.Domani si tornerà sull’argomento, forse dopo che il Premier Giuseppe Conte avrà incontrato la delegazione di Italia Viva, il partito di Bellanova. Maria Elena Boschi, Ettore Rosato e Davide Faraone sono ... Leggi su blogo Lavoratori stranieri - Bellanova : “Regolarizzarli è una battaglia per la legalità. La proposta non porta consenso perché non votano”

