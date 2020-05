Archie, il primo compleanno dimostra che somiglia (tantissimo) a papà Harry (Di mercoledì 6 maggio 2020) Era il 22 ottobre 1985 quando Harry d’Inghilterra, un anno compiuto da poche settimane, si dimenava nella stanza dei giochi di Kensington Palace. Tra una rana gonfiabile e un cavallo a dondolo, sfoggiava una simpatica espressione che oggi ritroviamo – tale e quale – sul volto del suo primogenito, Archie Harrison. Nel giorno del suo primo compleanno, infatti, è impossibile non notare la schiacciante somiglianza con il papà. Leggi su vanityfair Primo compleanno per Archie e Meghan Markle ripiega sul party a bordo piscina (Foto)

Il primo compleanno di Archie : due feste e una foresta come regalo - (Di mercoledì 6 maggio 2020) Era il 22 ottobre 1985 quando Harry d’Inghilterra, un anno compiuto da poche settimane, si dimenava nella stanza dei giochi di Kensington Palace. Tra una rana gonfiabile e un cavallo a dondolo, sfoggiava una simpatica espressione che oggi ritroviamo – tale e quale – sul volto del suo primogenito, Archie Harrison. Nel giorno del suo primo compleanno, infatti, è impossibile non notare la schiacciante somiglianza con il papà.

RaiNews : Sui social gli auguri della famiglia reale #ArchieDay #Harry #Meghan - IOdonna : Archie compie un anno: gli auguri su Instagram della regina Elisabetta e degli zii Kate e William - VanityFairIt : È «tregua» all'interno della corona britannica. Nel giorno del primo compleanno di baby #Sussex, la @RoyalFamily si… - IOdonna : Archie Mountbatten-Windsor festeggia il suo primo compleanno in California - laviniaorefici : Il video del primo compleanno di Archie è stato diffuso verso le 13 IT circa, più o meno la stessa ora in cui l’ann… -