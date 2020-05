The Last of Us | Part II si mostrerà in un nuovo trailer domani

Leggi su eurogamer

(Di martedì 5 maggio 2020) Fan di TheOf UsII, questa è una notizia che fa per voi e che stavate sicuramente aspettando da molto., mercoledì 6 maggio alle 16:00, orario italiano, Naughty Dog presenterà undel gioco tanto atteso.L'annuncio è stato fatto su Twitter, con un breve filmato in cui viene mostrato solamente il titolo del gioco e due voci in sottofondo che interagiscono tra loro. Attualmente non ci sono ulteriori informazioni: il tweet stesso è abbastanza breve e indica solo la data di. Dato che il gioco è entrato proprio ieri nella fase gold, lo studio di sviluppo ha colto l'occasione per presentare ai giocatori che tanto hanno patito, un.Aspettiamoci quindi un filmato inedito: questo periodo non è stato affatto roseo per lo studio di sviluppo, dopo che una serie di grossi leak sono trapelati in rete, ...