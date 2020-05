Sky cancella altri canali dal bouquet d' intrattenimento

(Di martedì 5 maggio 2020) E' senza ombra di dubbio un momento delicato, complicato per Sky Italia che a causa della crisi provocata dall'emergenza pandemica del Coronavirus. Di contro l'azienda si sta ritrovando un'altra emergenza da affrontare legata all'offerta d'che già pochi giorni fa ha dovuto dire addio aiDisney dopo un'onorevole storia di 22 anni. Disney Channel e Disney Junior chiudono su Sky (VIDEO) Le serie e i cartoon del canale continueranno ad essere disponibili sulla piattaforma streaming Disney+. Skydald'pubblicato su TVBlog.it 05 maggio 2020 13:58.

La crisi globale che stiamo attraversando a causa dell'emergenza sanitaria si declina in modo diverso nei vari settori. In quello televisivo si manifesta con una forte contrazione degli introiti pubbl ...Ai due canali Disney spenti il primo maggio si sono aggiunti gli stop ad altre 4 emittenti, tre della quale del gruppo Viacom. E' senza ombra di dubbio un momento buio per Sky Italia che a causa della ...