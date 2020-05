Sei gradi di prossimità. Sulla genesi di un decreto pasticciato (Di martedì 5 maggio 2020) Secondo un’autorevole teoria sociologica, ogni persona può essere collegata a qualunque altra persona o cosa attraverso una catena di conoscenze e relazioni con non più di 5 intermediari. È la teoria dei sei gradi di separazione. Sei gradi è anche il nome di una famosa trasmissione radiofonica di Radio Tre basata su questo principio. Ma sei sono anche i gradi di parentela che riconosce la legge italiana (art. 77 del Codice Civile) e che da oggi definiscono lo spazio di relazioni frequentabili secondo il Dpcm. Oltre il sesto grado per il legislatore italiano non c’è più parentela, solo lo spazio incerto di relazioni disgiunte.Perché a partire da oggi siamo autorizzati a visitare tutti e solo i parenti (e affini) fino al sesto grado? È molto o è poco?Per capire la ratio di un decreto che ha già fatto molto ... Leggi su huffingtonpost Sei gradi di congiunzione. Il paese degli abbaialuna (Di martedì 5 maggio 2020) Secondo un’autorevole teoria sociologica, ogni persona può essere collegata a qualunque altra persona o cosa attraverso una catena di conoscenze e relazioni con non più di 5 intermediari. È la teoria dei seidi separazione. Seiè anche il nome di una famosa trasmissione radiofonica di Radio Tre basata su questo principio. Ma sei sono anche idi parentela che riconosce la legge italiana (art. 77 del Codice Civile) e che da oggi definiscono lo spazio di relazioni frequentabili secondo il Dpcm. Oltre il sesto grado per il legislatore italiano non c’è più parentela, solo lo spazio incerto di relazioni disgiunte.Perché a partire da oggi siamo autorizzati a visitare tutti e solo i parenti (e affini) fino al sesto grado? È molto o è poco?Per capire la ratio di unche ha già fatto molto ...

HuffPostItalia : Sei gradi di prossimità. Sulla genesi di un decreto pasticciato - mauneobux : @tuononnopirata no, no, molto di più non sei un grammo ! se fossi 55 kg sprigioneresti 3,564 elevato 11 miliardi di… - titrovodisicuro : @gnomagno @tinaromano3 @AlexTheMod @foscolo9 Denunciabile per cosa? Non solo sei ignorante in medicina ma anche in… - BernyZb : Secondo la teoria dei sei gradi di separazione, ogni persona può essere collegata a qualunque altra persona, o cosa… - pippo16004099 : @PROFEFONTANIVE @thewaterflea @dny75 @neovitruvian @ItalyQanons @Vickiegogreen @bar cerca su… -

Ultime Notizie dalla rete : Sei gradi Sei gradi di congiunzione. Il paese degli abbaialuna Il Foglio Sei gradi di prossimità. Sulla genesi di un decreto pasticciato

Secondo un’autorevole teoria sociologica, ogni persona può essere collegata a qualunque altra persona o cosa attraverso una catena di conoscenze e relazioni con non più di 5 intermediari. È la teoria ...

Giacche Verdi a cavallo per pattugliare l’area dei Colli Euganei

Sei volontari sono già in campo per la tutela del territorio Nel mirino l’abbandono dei rifiuti e le moto sui sentieri TEOLO Controllo dell’area dei Colli Euganei: scendono in campo i volontari a cava ...

Secondo un’autorevole teoria sociologica, ogni persona può essere collegata a qualunque altra persona o cosa attraverso una catena di conoscenze e relazioni con non più di 5 intermediari. È la teoria ...Sei volontari sono già in campo per la tutela del territorio Nel mirino l’abbandono dei rifiuti e le moto sui sentieri TEOLO Controllo dell’area dei Colli Euganei: scendono in campo i volontari a cava ...