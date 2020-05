Quando era Marissa era magrissima | adesso con 30 chili in più non è più lei… FOTO

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 5 maggio 2020) Noi tutti la ricordiamo esile,, forse troppo. Bionda, alta e problematica, nella finzione e della realtà. Parliamo di Misha Barton, la bellissimaCooper di The O.C. La sua carriera ha subito una battuta di arresto e l’attrice ha messo su peso, sconvolgendo i fan. PHOTO CREDIT FACEBOOK Guai con la giustizia e non solo per Mischa L’attrice britannica è stata più volte coinvolta in guai con la giustizia e non solo: ricordiamo l’arresto ad Hollywood per guida in stato di ebbrezza e più recentemente la reclusione in una clinica psichiatrica perché ha manifestato più volte il desiderio di suicidarsi. Mischa torna nel piccolo schermo Questa settimana è stata avvistata a Malibu. Negli ultimi anni la sua carriera sembrava aver intrapreso la via del tramonto e, invece, Mischa tornerà questo mese sul ...