MacBook Pro da 13 pollici è più potente e ha una tastiera tutta nuova

Apple ha annunciato l'arrivo di una nuova versione di MacBook Pro da 13 pollici, completando il rinnovamento dei propri laptop di punta dopo l'uscita del modello più grande (16'') alla fine dello scorso anno. La nuova linea ospita la nuova Magic Keyboard, la tastiera più comoda mai vista su un Mac, il doppio dello spazio di archiviazione (si parte da 256 GB di spazio) oltre a potenti processori quad-core, uno spettacolare display Retina, Touch Bar e Touch ID, altoparlanti stereo e una batteria che dura tutto il giorno. «Ideale per gli studenti universitari, gli sviluppatori e i creativi, MacBook Pro 13" ha la Magic Keyboard e prestazioni superiori, per offrire un prodotto ancora migliore ai nostri clienti» ha dichiarato Tom Boger, Senior Director of Mac and iPad Product Marketing di Apple.

Apple rinnova il MacBook Pro da 13 pollici. Più potenza e il doppio della memoria

