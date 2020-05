La fase 2 è il trionfo del take away (Di martedì 5 maggio 2020) Dall'immancabile caffè con il cornetto per colazione, all'insalatona dimagrante per pranzo dopo un lungo periodo di inattività ma anche il pollo con le patate da riportare a casa per cena dopo la giornata di lavoro "salvano" il rientro al lavoro di più 1 italiano su 3 (37%) che acquista cibo take away. È quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che la fase 2 dell'emergenza coronavirus è segnata dal via libera ai cibi per asporto particolarmente significativo con la ripresa del lavoro per 4,4 milioni di italiani. Un passo importante per le famiglie con la fine del lockdown, che sancisce la ripresa del lavoro e riduce il tempo disponibile per gli italiani ai fornelli, ma che rappresenta anche una prima prova per la ripresa delle attività della ristorazione, azzerate dalla chiusura forzata. Una ... Leggi su agi (Di martedì 5 maggio 2020) Dall'immancabile caffè con il cornetto per colazione, all'insalatona dimagrante per pranzo dopo un lungo periodo di inattività ma anche il pollo con le patate da riportare a casa per cena dopo la giornata di lavoro "salvano" il rientro al lavoro di più 1 italiano su 3 (37%) che acquista cibo. È quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che la2 dell'emergenza coronavirus è segnata dal via libera ai cibi per asporto particolarmente significativo con la ripresa del lavoro per 4,4 milioni di italiani. Un passo importante per le famiglie con la fine del lockdown, che sancisce la ripresa del lavoro e riduce il tempo disponibile per gli italiani ai fornelli, ma che rappresenta anche una prima prova per la ripresa delle attività della ristorazione, azzerate dalla chiusura forzata. Una ...

ROLANDODELMELA : RT @BausciaCafe: Solito giochino del mondo pallonaro, ormai con la fase vittimista in servizio permanente effettivo: prima fanno passare co… - betta941 : RT @BausciaCafe: Solito giochino del mondo pallonaro, ormai con la fase vittimista in servizio permanente effettivo: prima fanno passare co… - PressFutura : Quindi le palestre saranno riaperte? I bimbi al parco potranno giocare? E' il trionfo della Supercazzola: Tognazzi… - OhWhatFun__ : RT @BausciaCafe: Solito giochino del mondo pallonaro, ormai con la fase vittimista in servizio permanente effettivo: prima fanno passare co… - MattiaGallo17 : RT @BausciaCafe: Solito giochino del mondo pallonaro, ormai con la fase vittimista in servizio permanente effettivo: prima fanno passare co… -

Ultime Notizie dalla rete : fase trionfo La fase 2 è il trionfo del take away AGI - Agenzia Giornalistica Italia La fase 2 è il trionfo del take away

Dall'immancabile caffè con il cornetto per colazione, all'insalatona dimagrante per pranzo dopo un lungo periodo di inattività ma anche il pollo con le patate da riportare a casa per cena dopo la gior ...

Francesca Schiavone: “Essere viva dopo la malattia è l’emozione più grande”

Una carriera da record, il trionfo al Roland Garros dieci anni fa, i match indimenticabili, la malattia e la passione per la gastronomia. In una lunga intervista a Sport Week, Francesca Schiavone (ex ...

Dall'immancabile caffè con il cornetto per colazione, all'insalatona dimagrante per pranzo dopo un lungo periodo di inattività ma anche il pollo con le patate da riportare a casa per cena dopo la gior ...Una carriera da record, il trionfo al Roland Garros dieci anni fa, i match indimenticabili, la malattia e la passione per la gastronomia. In una lunga intervista a Sport Week, Francesca Schiavone (ex ...