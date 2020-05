Coronavirus, Garavaglia: “Lombardia querelerà Inps? Fa bene. Troppe mance al Sud”. Padoan: “Lei fa un minestrone e polemiche inutili” (Di martedì 5 maggio 2020) Raffica di accuse del deputato della Lega, Massimo Garavaglia, all’indirizzo del governo Conte Due, del ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia e dell’Inps. Ospite di “24 Mattino”, su Radio24, l’ex viceministro dell’Economia attacca, in primis, l’esecutivo per la gestione dei fondi europei: “Potevamo usare 9 miliardi per la crisi, cioè subito per le imprese e per la cassa integrazione. E invece il governo non lo ha fatto, ma ha li ha lasciati a livello territoriale. Quindi, alla Campania vengono dati fondi in modo assolutamente non efficiente, cioè i fondi non sono stati assolutamente usati in modo intelligente ma sono andati in mance a pioggia. Anni fa con il governo Berlusconi, quando c’era Vasco Errani alla presidenza della Conferenza delle Regioni, fu fatto esattamente l’opposto”. Garavaglia ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : Garavaglia - ‘Lega presenterà mozione sfiducia a Gualtieri’

