Coronavirus Fiumicino: 26 persone positive e 28 in sorveglianza attiva (Di martedì 5 maggio 2020) “Sono arrivati poco fa i dati aggiornati ad oggi dalla Asl RM3 che fotografano la situazione dei contagi in città”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “In questo momento la situazione vede 26 persone positive al Coronavirus – spiega il sindaco – e 28 in sorveglianza attiva”. “In questi giorni di inizio della cosiddetta fase 2 siamo impegnati a trovare le strategie più adatte a ripartire lentamente, tenendo sempre presente che la sicurezza delle persone – conclude Montino – è prioritaria. Per questo si procede a piccoli passi. Capisco il desiderio di tante e tanti di tornare a una vita pressoché normale, ma il virus non è sparito e la pandemia non è finita. Per questo è necessario non affrettare le cose per non rischiare di mandare in malora i sacrifici fatti ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus Fiumicino : altri 2 contagi nelle ultime 24 ore

Coronavirus Fiumicino - oggi un nuovo caso positivo al Covid-19

Coronavirus Fiumicino - 3 nuovi contagi : sono tutti nella RSA di Villa Carla (Di martedì 5 maggio 2020) “Sono arrivati poco fa i dati aggiornati ad oggi dalla Asl RM3 che fotografano la situazione dei contagi in città”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “In questo momento la situazione vede 26al– spiega il sindaco – e 28 in”. “In questi giorni di inizio della cosiddetta fase 2 siamo impegnati a trovare le strategie più adatte a ripartire lentamente, tenendo sempre presente che la sicurezza delle– conclude Montino – è prioritaria. Per questo si procede a piccoli passi. Capisco il desiderio di tante e tanti di tornare a una vita pressoché normale, ma il virus non è sparito e la pandemia non è finita. Per questo è necessario non affrettare le cose per non rischiare di mandare in malora i sacrifici fatti ...

CorriereCitta : Coronavirus Fiumicino: 26 persone positive e 28 in sorveglianza attiva - italiachiama : #FASE2 | #Montino (sindaco #Fiumicino): “Ristoratori e balneari scalpitano e attendono risposte” #coronavirus… - DanielaComaschi : RT @TerreImpervie: Soldi per contrastare altre cose non c'erano, ma per il coronavirus ora a Fiumicino ci sono tizi con lo 'smart helmet' c… - idkesse : RT @CesareSacchetti: È lo 'smart helmet', il casco che rileva la temperatura delle persone, ovviamente senza il loro consenso. Iniziano cos… - sportli26181512 : Coronavirus, Alitalia sospende i voli Roma-New York: Alitalia ha reso noto di aver sospeso i voli Roma Fiumicino- N… -