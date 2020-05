Coronavirus: comitato parenti Trivulzio, 'carenze in procedure, pazienti ancora in pericolo' (Di martedì 5 maggio 2020) Milano, 5 mag. (Adnkronos) - "Da informazioni e testimonianze acquisite all'interno del Pio Albergo Trivulzio, noi famigliari abbiamo riscontrato gravi carenze nell'organizzazione, che hanno determinato la diffusione incontrollata del virus e provocato oltre 200 decessi tra i pazienti e oltre il 50% di casi di malattia tra il personale, in particolare, a causa di forti ritardi nell'adottare i Dpi, ritardi nell'effettuare i tamponi, scelte gestionali irresponsabili relative al trasferimento dei pazienti e agli spostamenti del personale, incapacità di contenere i crescenti casi di malattia tra gli operatori". Lo ha dichiarato questo pomeriggio Alessandro Azzoni, portavoce del comitato Verità e Giustizia per le vittime del Trivulzio, durante l'audizione alla Commissione di verifica per il Pio Albergo Trivulzio, istituita da Ats Città Metropolitana. "La mancanza del ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : comitato parenti Trivulzio - 'carenze in procedure - pazienti ancora in pericolo' (2)

Coronavirus : comitato parenti Trivulzio - ‘ripensare Rsa - urge evitare altri morti’

Coronavirus - Comitato Don Diana consegna mascherine a immigrati e forze dell’ordine (Di martedì 5 maggio 2020) Milano, 5 mag. (Adnkronos) - "Da informazioni e testimonianze acquisite all'interno del Pio Albergo, noi famigliari abbiamo riscontrato gravinell'organizzazione, che hanno determinato la diffusione incontrollata del virus e provocato oltre 200 decessi tra ie oltre il 50% di casi di malattia tra il personale, in particolare, a causa di forti ritardi nell'adottare i Dpi, ritardi nell'effettuare i tamponi, scelte gestionali irresponsabili relative al trasferimento deie agli spostamenti del personale, incapacità di contenere i crescenti casi di malattia tra gli operatori". Lo ha dichiarato questo pomeriggio Alessandro Azzoni, portavoce delVerità e Giustizia per le vittime del, durante l'audizione alla Commissione di verifica per il Pio Albergo, istituita da Ats Città Metropolitana. "La mancanza del ...

Pontifex_it : Ho accolto la proposta dell’Alto Comitato per la #FratellanzaUmana affinché il 14 maggio i credenti di tutte le rel… - capuanogio : Il Comitato tecnico scientifico irremovibile sul protocollo della #Figc: in caso di positività si deve fare la quar… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, a rischio #Olimpiadi anche nel 2021. 'Se la #pandemia non sarà sotto controllo'. Lo ha detto il presi… - Noovyis : (Coronavirus: comitato parenti Trivulzio, 'carenze in procedure, pazienti ancora in pericolo') Playhitmusic - - Noovyis : (Coronavirus: comitato parenti Trivulzio, 'carenze in procedure, pazienti ancora in pericolo' (2)) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus comitato Coronavirus, comitato: in fase 2 con le mascherine -15% del rischio di contagio Sky Tg24 Coronavirus, ‘digitalizzare’ la scuola: Piano approvato. Più di 400 milioni di euro per avere la banda ultralarga negli edifici scolastici

Più di 400 milioni di euro per portare negli istituti scolastici la banda ultralarga e potenziare la connettività. Il Piano scuola, approvato durante la riunione del Comitato nazionale per la Banda Ul ...

Giuliano Sangiorgi: «Taranto, rialzati»

Giuliano Sangior­gi, voce dei Negramaro, ospite del Primo Maggio virtuale or­ganizzato dal Comitato cittadi­no Liberi e pensanti e trasmes­so in docufilm per “Propaganda live” su La7, comincia con un ...

Più di 400 milioni di euro per portare negli istituti scolastici la banda ultralarga e potenziare la connettività. Il Piano scuola, approvato durante la riunione del Comitato nazionale per la Banda Ul ...Giuliano Sangior­gi, voce dei Negramaro, ospite del Primo Maggio virtuale or­ganizzato dal Comitato cittadi­no Liberi e pensanti e trasmes­so in docufilm per “Propaganda live” su La7, comincia con un ...