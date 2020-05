Catanzaro, il sindaco festeggia in strada l’inizio della fase 2 con torta e spumante: polemiche per l’iniziativa (Di martedì 5 maggio 2020) La bottiglia di spumante che viene stappata, le fette di torta che vengono distribuite ai presenti. Il tutto con la partecipazione dei vigili. Sta facendo discutere il video che ritrae il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, che festeggia l’inizio della fase 2 nel quartiere Maddalena, i cui residenti si sono resi protagonisti di diversi gesti di solidarietà nel corso del periodo di isolamento. Accanto ad Abramo, a un certo punto, prende la parola una vigilessa: “Speriamo che questa quarantena abbia portato un sorriso in tutte le nostre case“. Va sottolineato che tutti i partecipanti all’iniziativa stanno indossando la mascherina. Il problema, tuttavia, sollevato dai critici, riguarda sia l’assembramento (in particolare, la distanza fisica tra le persone) sia l’opportunità di festeggiare in un momento ancora delicato per buona parte del ... Leggi su ilfattoquotidiano Catanzaro - l'appello del sindaco Sergio Abramo per Pasqua : “Si resta a casa" (Di martedì 5 maggio 2020) La bottiglia diche viene stappata, le fette diche vengono distribuite ai presenti. Il tutto con la partecipazione dei vigili. Sta facendo discutere il video che ritrae ildi, Sergio Abramo, chel’inizio2 nel quartiere Maddalena, i cui residenti si sono resi protagonisti di diversi gesti di solidarietà nel corso del periodo di isolamento. Accanto ad Abramo, a un certo punto, prende la parola una vigilessa: “Speriamo che questa quarantena abbia portato un sorriso in tutte le nostre case“. Va sottolineato che tutti i partecipanti all’iniziativa stanno indossando la mascherina. Il problema, tuttavia, sollevato dai critici, riguarda sia l’assembramento (in particolare, la distanza fisica tra le persone) sia l’opportunità dire in un momento ancora delicato per buona parte del ...

AndreaScanzi : Mitico davvero il sindaco di Catanzaro, che festeggia (?) l'inizio della fase 2 con un bell'assembramento. Ottima i… - ilfattovideo : Catanzaro, il sindaco festeggia in strada l'inizio della fase 2 con torta e spumante: polemiche per l'iniziativa - PiramideRossa : È inutile che vi dica di quale schieramento politico è il sindaco di Catanzaro Abramo...ci siete arrivati ? Perfett… - repubblica : Il sindaco festeggia in piazza con torta, spumante e vigili urbani