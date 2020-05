Bollettino coronavirus Piemonte Dati 5 maggio | revisione della rete ospedaliera

(Di martedì 5 maggio 2020), idel 52020: resta stabile il numero di decessi. Estetiste e parrucchieri in piazza per protestare.

Grande attesa per il bollettino coronavirus del Piemonte di oggi, martedì 5 maggio 2020: la Regione amministrata da Alberto Cirio è tra le più colpite dall’emergenza sanitaria e c’è massima attenzione ...Le visiere in plastica sono davvero utili contro il coronavirus? Oltre a indossare mascherine chirurgiche e guanti monouso, in molti hanno iniziato a utilizzare visiere in plastica per proteggersi dal ...