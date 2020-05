Benatia: “Dopo il gol di Koulibaly non ho dormito per giorni” (Di martedì 5 maggio 2020) L’ex difensore della Juventus Mehdi Benatia in un’intervista a Sky ha ricordato tanti momenti importanti della sua carriera in Italia La settimana tra Juve-Napoli e Inter-Juve, col gol di Higuain che consegnò lo Scudetto ai bianconeri: puoi raccontarcela? “È stata brutta, ma peggiore per me. A livello personale ho fatto una grandissima partita, specie dopo l’infortunio di Chiellini: stava 0-0, il Napoli aveva stradominato e c’è qualche calcio d’angolo alla fine. L’arbitro mi ha avvisato che mi guardava, Albiol mi passa davanti e Koulibaly fa questo gol incredibile. Momento molto difficile per me, non ho dormito per due o tre giorni, pensavo di aver perso il titolo. Cominciamo a preparare la partita contro l’Inter la settimana dopo e vedo che Allegri non mi fa giocare: mi sono sentito molto male, fortunatamente ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 5 maggio 2020) L’ex difensore della Juventus Mehdiin un’intervista a Sky ha ricordato tanti momenti importanti della sua carriera in Italia La settimana tra Juve-Napoli e Inter-Juve, col gol di Higuain che consegnò lo Scudetto ai bianconeri: puoi raccontarcela? “È stata brutta, ma peggiore per me. A livello personale ho fatto una grandissima partita, specie dopo l’infortunio di Chiellini: stava 0-0, il Napoli aveva stradominato e c’è qualche calcio d’angolo alla fine. L’arbitro mi ha avvisato che mi guardava, Albiol mi passa davanti efa questo gol incredibile. Momento molto difficile per me, non hoper due o tre giorni, pensavo di aver perso il titolo. Cominciamo a preparare la partita contro l’Inter la settimana dopo e vedo che Allegri non mi fa giocare: mi sono sentito molto male, fortunatamente ...

