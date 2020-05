Assassin's Creed Valhalla ha una data di uscita? Un leak molto credibile (Di martedì 5 maggio 2020) Assassin's Creed Valhalla è stato finalmente presentato da Ubisoft con un magnifico trailer pochi giorni fa e, ora, i giocatori non attendo altro che l'annuncio della data di uscita.Ebbene, sembra che una data potrebbe essere stata già svelata, o almeno così sembra. Su Reddit, l'utente noto come GamingleaksandRumours afferma che un rivenditore avrebbe elencato Assassin's Creed Valhalla in uscita il prossimo 16 ottobre 2020. Nel suo post su Reddit, l'utente afferma di aver inviato degli screenshot ai moderatori che hanno confermato la credibilità delle foto. Inoltre, secondo GamingleaksandRumours, la data sarebbe abbastanza credibile, poiché non bisogna dimenticare che gli ultimi tre giochi di Assassins Creed sono stati lanciati nel mese di ottobre: ​​AC: Odyssey il 5 ottobre 2018 (venerdì), AC: Origins il 27 ottobre 2017 ... Leggi su eurogamer Assassin's Creed Valhalla in nuovi dettagli su navi - esplorazione e raid

