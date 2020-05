11mila morti senza un perché: ​il giallo sulla valanga di vittime (Di martedì 5 maggio 2020) Francesca Bernasconi Solo il 54% delle vittime oltre la media degli anni 2015-2019 è riconducibile al Covid-19. Altre 11.600 vittime senza una spiegazione certa Oltre 11mila morti senza un'apparente spiegazione. È quanto emerge dai dati dell'Istat, contenuti nel rapporto sull'impatto del coronavirus riguardante la mortalità in Italia, redatto insieme all'Iss. Il documento sottolinea un "forte aumento dei decessi" nel Paese dall'inizio della pandemia. "Una delle conseguenze più drammatiche degli effetti della epidemia riguarda l'incremento complessivo dei decessi", si legge nel testo. Confrontando le persone morte in questo periodo, con lo stesso dei cinque anni precedenti (2015-2019), si nota che "la diffusione dell'epidemia produca un aumento dei decessi anche non direttamente riferibili alla sorveglianza Covid-19". Gli scienziati hanno ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - Italia : +195 morti - oltre 211mila i contagi

