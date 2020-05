“Vi appendiamo a testa in giù”: gruppi eversivi organizzano su Telegram manifestazioni per oggi contro il lockdown e minacciano le Sardine che li hanno denunciati (Di lunedì 4 maggio 2020) gruppi Telegram organizzano manifestazioni contro lockdown: minacce a Sardine Solo qualche giorno fa le 6000 Sardine avevano denunciato l’esistenza di alcuni gruppi eversivi su Telegram che stavano organizzando manifestazioni in tutta Italia per il 4 maggio, data di inizio della Fase 2, contro il lockdown: per questo motivo, ieri alcuni esponenti del movimento hanno ricevuto delle vere e proprie minacce. “Mio caro idiota fannullone – si legge in uno dei messaggi dei membri di quei gruppi su Telegram – hai ragione ad aver paura per lunedì 4 maggio, saremo veramente tanti e molto inca**ati. Se vuoi un consiglio, stai a cuccia se non vuoi essere appeso a testa in giù da un balcone”. Nei giorni scorsi, le Sardine avevano fornito un elenco di link per accedere ai gruppi Telegram di ogni regione, dall’Alto Adige alla Campania, ... Leggi su tpi (Di lunedì 4 maggio 2020)contro lockdown: minacce a Sardine Solo qualche giorno fa le 6000 Sardine avevano denunciato l’esistenza di alcunisuche stavano organizzandoin tutta Italia per il 4 maggio, data di inizio della Fase 2, contro il lockdown: per questo motivo, ieri alcuni esponenti del movimento hanno ricevuto delle vere e proprie minacce. “Mio caro idiota fannullone – si legge in uno dei messaggi dei membri di queisu– hai ragione ad aver paura per lunedì 4 maggio, saremo veramente tanti e molto inca**ati. Se vuoi un consiglio, stai a cuccia se non vuoi essere appeso ain giù da un balcone”. Nei giorni scorsi, le Sardine avevano fornito un elenco di link per accedere aidi ogni regione, dall’Alto Adige alla Campania, ...

pieroolbia : @Vatenerazzurro1 Vi ho già detto che Lotito è molto arrapato, dategli questo scudetto e facciamola finita, non se n… - mileshogws : ma voi vi siete mai chiesti perché appendiamo per tanto tempo una conversazioni? come mai? se è solo questione di p… - AlexRicevuto : @alberto_cpi_po @GuidoCrosetto Venite pure voi, così vi appendiamo a testa in giù. ?? - ZuccaOscar : @Ignazio_LaRussa Tra un po’ vi appendiamo tutti a testa in giù !! -

