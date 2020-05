Trono Over o Trono Classico, le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi 4 maggio (Di lunedì 4 maggio 2020) Da oggi lunedì 4 maggio Uomini e Donne torna all’antico, o per meglio dire alle origini. Il programma di Maria De Filippi, infatti, riprenderà il format originale con Trono Over e Trono Classico, seppur con le dovute differenze rispetto al passato per rispettare i limiti imposti dall’emergenza coronavirus. Addio alle chat e alle parole. Si torna alle emozioni reali. L’esperimento adottato dalla redazione, che prevedeva Gemma Galgani e Giovanna Abate come uniche protagoniste, non ha funzionato del tutto. Il pubblico si è detto insoddisfatto della nuova formula fatta di chat e a distanza e messaggi fugaci, ha bisogno di emozioni reali. Per questo Uomini e Donne torna in studio con i vecchi protagonisti. Uomini e Donne, cosa succede oggi View this post on Instagram Resistete ancora un po' perché da DOMANI ... Leggi su italiasera Uomini e donne/ Anticipazioni 4 maggio : Gemma incontra i corteggiatori? Trono Over...

Gemma Galgani contro Tina Cipollari : "Non avete idea quanto mi fa soffrire". Quello che non va in onda al Trono over

