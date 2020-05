Tornare, la recensione: Riconciliazioni (Di lunedì 4 maggio 2020) La recensione di Tornare, il film con cui Cristina Comencini ricrea il connubio artistico con Giovanna Mezzogiorno, quindici anni dopo La bestia nel cuore. È alle parole del fisico Carlo Rovelli che Cristina Comencini affida l'incipit del suo nuovo film, dichiarando sin dall'inizio la materia della narrazione: il tempo. Come leggerete nella recensione di Tornare, (presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e dal 4 maggio disponibile on demand su Sky Primafila Premiere, Timvision, Chili, Google Play, Infinity, CG Digital, Rakuten TV) il racconto si struttura attorno alla dimensione della temporalità sospesa e frammentata della memoria, uno spazio straniante, quasi lynchiano, in cui presente e passato convivono vicini e nello stesso tempo giustapposti. Se ne stanno l'uno accanto all'altro, in attesa che ... Leggi su movieplayer Tornare a vincere - la recensione : Ben Affleck alla sua interpretazione più intima (Di lunedì 4 maggio 2020) Ladi, il film con cui Cristina Comencini ricrea il connubio artistico con Giovanna Mezzogiorno, quindici anni dopo La bestia nel cuore. È alle parole del fisico Carlo Rovelli che Cristina Comencini affida l'incipit del suo nuovo film, dichiarando sin dall'inizio la materia della narrazione: il tempo. Come leggerete nelladi, (presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e dal 4 maggio disponibile on demand su Sky Primafila Premiere, Timvision, Chili, Google Play, Infinity, CG Digital, Rakuten TV) il racconto si struttura attorno alla dimensione della temporalità sospesa e frammentata della memoria, uno spazio straniante, quasi lynchiano, in cui presente e passato convivono vicini e nello stesso tempo giustapposti. Se ne stanno l'uno accanto all'altro, in attesa che ...

È alle parole del fisico Carlo Rovelli che Cristina Comencini affida l'incipit del suo nuovo film, dichiarando sin dall'inizio la materia della narrazione: il tempo. Come leggerete nella recensione di ...

Flashback | Recensione, il ritorno di una pietra miliare

Dopo oltre 25 anni dalla sua uscita, Flashback torna a rivivere sulle piattaforme di attuale generazione con una versione rivista e rimasterizzata che permette ai giocatori di effettuare un vero e pro ...

