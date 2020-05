Sharon Stone: “Esco sul balcone e urlo, urlo, urlo, come se mi avessero assassinata” (Di lunedì 4 maggio 2020) “Una Los Angeles che diventa ogni giorno più bella, perché non guidiamo e non la inquiniamo”. Dalla sua città, precisamente da Beverly Hills, Sharon Stone, esempio perfetto di come si possa invecchiare con immensa classe e con stile da vendere senza abusare di ‘punturine’ e chirurgia, racconta ai suoi follower il suo isolamento. “Le mie rose stanno sbocciando e così pure i miei figli. Stanno bene e con la scuola a casa i loro voti migliorano e vanno d’accordo fra loro, è una bella esperienza di famiglia“, dice l’attrice. E poi racconta un modo bizzarro e, c’è da scommetterci, liberatorio che ha scelto per sfogarsi durante l’isolamento: “Mi sono data il permesso di uscire sul balcone e di mettermi a urlare come se fossi stata assassinata. Esco e urlo un sacco e la cosa fantastica ... Leggi su ilfattoquotidiano Sharon Stone : «Vivo come un’eremita da 20 anni. Ora ogni giorno esco sul balcone e urlo»

"Come Sharon Stone" - Barbara D'Urso capelli cortissimi e biondi : irriconoscibile FOTO

L’ex diva sexy parla del suo ritiro in casa ancora prima del lockdown e di “Ratched”, la nuova serie in preparazione L’intervista ...

"Una Los Angeles che diventa ogni giorno più bella, perché non guidiamo e non la inquiniamo". Dalla sua città, precisamente da Beverly Hills, Sharon Stone, esempio perfetto di come si possa invecchiar ...

L'ex diva sexy parla del suo ritiro in casa ancora prima del lockdown e di "Ratched", la nuova serie in preparazione