“Sembri un fratacchione” Vincenzo De Luca ironizza su Fabio Fazio in diretta | ecco cosa

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 4 maggio 2020) Il presidente della CampaniaDeè diventato famoso sui social per le sue dichiarazioni senza peli sulla lingua e per la prudenza nelle misure contro il contagio da coronavirus. È il maestro del genere e sul web le sue ‘gesta’ sono diventate virali: dal lanciafiamme alle feste di laurea, alle ultime dichiarazioni sui ‘cinghialoni’ che fanno footing. “Ho trovato gente che faceva footing in mezzo alle famiglie e questo non è possibile. E non c’erano a fare footing ragazze toniche con fuseaux, io ho trovato vecchi cinghialoni della mia età che andavano a correre senza mascherine”, ha detto De. Il presidente della Campania sui social ha poi continuato sottolineando che “questi (i cinghialoni ndr.) andrebbero arrestati per oltraggio al pubblico pudore: vanno a fare footing in mezzo alle famiglie e ...